Освобождённые из плена российские военные встретились с родными и поблагодарили власти РФ
Освобождённые из плена ВСУ российские военные прибыли в Москву
Российские военные, которые вернулись из украинского плена, прибыли в Москву, где встретились с родными и близкими. Они поблагодарили власти РФ за то, что их не бросили.
Российские военные прилетели в Москву из плена ВСУ и встретились с родными. Видео © LIFE
"Не бросают, вытаскивают своих людей, я очень за это благодарен и ценю", — сказал один из военных.
Другой подчеркнул, что рад такой возможности вернуться домой. Он сказал спасибо президенту России Владимиру Путину и всем, кто содействовал освобождению.
Напомним, новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107 анонсировал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, 65 военных из этого числа — жители республик Донбасса. Лайф опубликовал видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена.
LIFE