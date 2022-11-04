Освобождённые из плена российские военные встретились с родными и поблагодарили власти РФ

Российские военные, которые вернулись из украинского плена, прибыли в Москву, где встретились с родными и близкими. Они поблагодарили власти РФ за то, что их не бросили.

Российские военные прилетели в Москву из плена ВСУ и встретились с родными. Видео © LIFE

"Не бросают, вытаскивают своих людей, я очень за это благодарен и ценю", — сказал один из военных.