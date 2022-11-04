ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 08:02

Освобождённые из плена российские военные встретились с родными и поблагодарили власти РФ

Освобождённые из плена ВСУ российские военные прибыли в Москву

Российские военные, которые вернулись из украинского плена, прибыли в Москву, где встретились с родными и близкими. Они поблагодарили власти РФ за то, что их не бросили.

Российские военные прилетели в Москву из плена ВСУ и встретились с родными. Видео © LIFE

"Не бросают, вытаскивают своих людей, я очень за это благодарен и ценю", — сказал один из военных.

Другой подчеркнул, что рад такой возможности вернуться домой. Он сказал спасибо президенту России Владимиру Путину и всем, кто содействовал освобождению.

Опубликовано видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена
Опубликовано видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена

Напомним, новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107 анонсировал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, 65 военных из этого числа — жители республик Донбасса. Лайф опубликовал видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена.

BannerImage

LIFE

Евгения Колесникова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar