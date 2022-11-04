Оформивший хет-трик Кузьменко стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против "Анахайма" (8:5) он оформил первый хет-трик.

Также на счету 26-летнего форварда голевая передача. В дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге россиянин набрал десять очков (шесть голов и четыре передачи) в 11 играх.

Второй звездой стал нападающий "Виннипега" Кайл Коннор, забросивший шайбу и отдавший передачу в матче против "Монреаля" (3:2 ОТ), замкнул тройку форвард "Айлендерс" Андерс Ли, который забил гол и сделал результативный пас в матче против "Сент-Луиса" (5:2).