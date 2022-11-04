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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 11:03
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ВКС России поразили цеха военных заводов в Павлограде и Харькове

Российские военные поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где изготавливали ракетные двигатели и снаряды для реактивных систем залпового огня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары наносились высокоточным оружием Воздушно-космических сил, уточнил он в ходе брифинга.

"Поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — сказал Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили ещё две радиолокационные станции ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов украинских вооружённых сил.

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