ВКС России поразили цеха военных заводов в Павлограде и Харькове
Российские военные поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где изготавливали ракетные двигатели и снаряды для реактивных систем залпового огня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары наносились высокоточным оружием Воздушно-космических сил, уточнил он в ходе брифинга.
"Поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — сказал Конашенков.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили ещё две радиолокационные станции ВСУ. Кроме того, в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов украинских вооружённых сил.
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