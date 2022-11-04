ВКС России поразили цеха военных заводов в Павлограде и Харькове

Российские военные поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где изготавливали ракетные двигатели и снаряды для реактивных систем залпового огня. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары наносились высокоточным оружием Воздушно-космических сил, уточнил он в ходе брифинга.

"Поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харькове, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — сказал Конашенков.