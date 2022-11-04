ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 95 украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих", — отметил он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили десять боевых бронированных машин и столько же автомобилей противника, которые предназначались для разных целей.