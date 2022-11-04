ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военные за сутки ликвидировали свыше 95 украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих", — отметил он.
Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили десять боевых бронированных машин и столько же автомобилей противника, которые предназначались для разных целей.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, однако командование не интересует этот момент. Такое заявление сделал военнопленный 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.
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