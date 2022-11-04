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Опубликовано 4 ноября 2022, 10:59
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ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 95 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 95 украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95 украинских военнослужащих", — отметил он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили десять боевых бронированных машин и столько же автомобилей противника, которые предназначались для разных целей.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины несли большие потери во время продвижения на Харьковском направлении, однако командование не интересует этот момент. Такое заявление сделал военнопленный 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Никита Осипов
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