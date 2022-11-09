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9 ноября, 06:33

В Китае назвали преступными действия Украины по национализации "Мотор Сич"

Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации активов на Украине

Инвесторы завода "Мотор Сич" из Китая выступили с критикой принудительной национализации активов компании на Украине. Заявление опубликовано в соцсети WeChat.

"Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украина, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепции национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — сказано в документе.

Инвесторы подчеркнули, что никогда не откажутся от борьбы за защиту прав законным путём.

"Переломит последнюю соломинку": В Китае назвали риск Украины из-за арестов в "Мотор Сич"

"Переломит последнюю соломинку": В Китае назвали риск Украины из-за арестов в "Мотор Сич"

Напомним, 7 ноября стало известно, что власти Украины намерены национализировать ряд стратегически важных предприятий. В частности, как пишет издание "Экономическая правда", речь идёт о компании "Мотор Сич". Её главой является Вячеслав Богуслаев, который был арестован в прошлом месяце по подозрению в государственной измене.

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ТАСС / Александр Саверкин

Артур Лапсаков

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