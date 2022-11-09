В Китае назвали преступными действия Украины по национализации "Мотор Сич"

Инвесторы завода "Мотор Сич" из Китая выступили с критикой принудительной национализации активов компании на Украине. Заявление опубликовано в соцсети WeChat.

"Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украина, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепции национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — сказано в документе.

Инвесторы подчеркнули, что никогда не откажутся от борьбы за защиту прав законным путём.