В Китае назвали преступными действия Украины по национализации "Мотор Сич"
Китайские инвесторы "Мотор Сич" выступили против национализации активов на Украине
Инвесторы завода "Мотор Сич" из Китая выступили с критикой принудительной национализации активов компании на Украине. Заявление опубликовано в соцсети WeChat.
"Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украина, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепции национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий", — сказано в документе.
Инвесторы подчеркнули, что никогда не откажутся от борьбы за защиту прав законным путём.
Напомним, 7 ноября стало известно, что власти Украины намерены национализировать ряд стратегически важных предприятий. В частности, как пишет издание "Экономическая правда", речь идёт о компании "Мотор Сич". Её главой является Вячеслав Богуслаев, который был арестован в прошлом месяце по подозрению в государственной измене.
ТАСС / Александр Саверкин