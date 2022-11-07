Компании Коломойского и Богуслаева перейдут в госсобственность Украины
Компании "Мотор Сич" и "Укрнафта" поступят в госсобственность Украины
Власти Украины намерены национализировать ряд стратегически важных предприятий, принадлежащих местным бизнесменам. Как сообщает украинское издание "Экономическая правда", в частности речь идёт о компаниях "Мотор Сич" и "Укрнафта".
По данным издания, такое решение приняли в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Так, комиссия заявила о принудительном отчуждении в собственность государства акций компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".
Указано, что известному украинскому предпринимателю в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. В "Укртатнафте" они вместе с коллегой Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Главой предприятия "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев, который был арестован в прошлом месяце по подозрению в государственной измене.
Ранее Лайф рассказывал, что у украинского олигарха Игоря Коломойского прошёл обыск по уголовному делу о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 миллиардов гривен. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины нагрянули в дом бизнесмена в пять утра по месту его проживания на курорте Буковель, Ивано-Франковская область.
Также Лайф рассказывал, что в октябре СБУ заявила о задержании директора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора фирмы "Мотор Сич" с РФ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что задержание Богуслаева может быть связано с его близостью к главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Также известно, что офис Зеленского счёл возможным обмен Богуслаева.
ТАСС / Sergii Kharchenko