Компании Коломойского и Богуслаева перейдут в госсобственность Украины

Власти Украины намерены национализировать ряд стратегически важных предприятий, принадлежащих местным бизнесменам. Как сообщает украинское издание "Экономическая правда", в частности речь идёт о компаниях "Мотор Сич" и "Укрнафта".

По данным издания, такое решение приняли в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Так, комиссия заявила о принудительном отчуждении в собственность государства акций компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".

Указано, что известному украинскому предпринимателю в "Укрнафте" принадлежит около 42% акций. В "Укртатнафте" они вместе с коллегой Геннадием Боголюбовым владеют около 60%. Главой предприятия "Мотор Сич" является Вячеслав Богуслаев, который был арестован в прошлом месяце по подозрению в государственной измене.