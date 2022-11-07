Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ставить особую отметку в паспортах граждан России, которые покинули страну после начала специальной военной операции и объявления частичной мобилизации. Заявление он сделал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я считаю, что те, кто свалил, они себе подписали определённый приговор. Давайте по-честному. Эти люди жили в нашей стране. Так или иначе, получили образование, воспитание, освоили какие-то навыки. Когда Родина попросила не то что вернуть долг, а попросила выполнить свою священную обязанность, причём их же не всех призывать собирались, они все убежали. Все перечеркнули свою страну и сбежали позорно", — заявил Милонов.

Он также рассказал, что наткнулся в Сети на скриншот с билетами из Москвы в Ереван, которые после объявления частичной мобилизации стоили 270 тысяч рублей. По мнению парламентария, страна не должна принимать обратно таких людей "с распростёртыми объятиями".

"Я считаю, что у этих людей должна быть особая отметка. И эти люди должны для нас быть идентифицированы как люди, которые ненадёжные, которые в нужный момент предали. Иными словами, кроме как предательство, я про этих людей сказать не могу. Пускай у них будет пожизненно такая метка позорная — "сбежал", — добавил Милонов.