В зоне специальной военной операции российские танкисты применяют тактику "беспокоящего огня" против украинской армии. Её используют ночью, чтобы лишить противника сна и ощущения безопасности. Кадрами боевой работы поделилась газета "Известия".

Российские танкисты применяют тактику "беспокоящего огня" против украинской армии. Видео © t.me / IZ.RU

На видео показано, как российские бойцы в ночное время при помощи дрона определяют координаты противника, после чего их передают корректировщикам. Получив задачу, военнослужащие загружают боевые комплекты в танки и выезжают на позицию, чтобы нанести удар по противнику. Эти танки в темноте не видно, но зато очень хорошо слышно.

Выполнив задачу, танкисты покидают место, чтобы не попасть под ответный огонь. Как рассказал военный с позывным Круглый, который применял "беспокоящий огонь", задача выполнена успешно и без происшествий. Он также подчеркнул, что солдаты работают с закрытых позиций, именно в этом им и помогают беспилотники.