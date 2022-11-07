Российские танкисты по ночам накрывают "беспокоящим огнём" позиции ВСУ
Российский танкист рассказал о применении тактики "беспокоящего огня" против ВСУ
В зоне специальной военной операции российские танкисты применяют тактику "беспокоящего огня" против украинской армии. Её используют ночью, чтобы лишить противника сна и ощущения безопасности. Кадрами боевой работы поделилась газета "Известия".
Российские танкисты применяют тактику "беспокоящего огня" против украинской армии. Видео © t.me / IZ.RU
На видео показано, как российские бойцы в ночное время при помощи дрона определяют координаты противника, после чего их передают корректировщикам. Получив задачу, военнослужащие загружают боевые комплекты в танки и выезжают на позицию, чтобы нанести удар по противнику. Эти танки в темноте не видно, но зато очень хорошо слышно.
Выполнив задачу, танкисты покидают место, чтобы не попасть под ответный огонь. Как рассказал военный с позывным Круглый, который применял "беспокоящий огонь", задача выполнена успешно и без происшествий. Он также подчеркнул, что солдаты работают с закрытых позиций, именно в этом им и помогают беспилотники.
Ранее боевую работу "Пятнашки" на линии обороны в районе Авдеевской промзоны сняли на видео. Несмотря на то что противник "огрызается", бойцы батальона уверенно держат оборону территории и не отходят с Авдеевского направления ни на шаг. Как рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным Камаз, основная их задача — оборона территории и недопущение прорыва ВСУ.
ТАСС / Бобылев Сергей