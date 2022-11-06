Боевую работу "Пятнашки" на линии обороны в районе Авдеевской промзоны сняли на видео

В Авдеевской промзоне — одной из самых горячих точек на карте Донецкой Народной Республики — стабильная обстановка, но не спокойная. Линию обороны на данном участке держат бойцы легендарного батальона "Пятнашка". Кадры их боевой работы показала пресс-служба Народной милиции ДНР.

Линия обороны бойцов батальона "Пятнашка". Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Несмотря на то что противник "огрызается", бойцы батальона уверенно держат оборону территории и не отходят с Авдеевского направления ни на шаг. Как рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным Камаз, основная их задача — оборона территории и недопущение прорыва ВСУ. Он также сообщил, что украинские военнослужащие ведут беспорядочную стрельбу по городу и "лупят куда угодно".

"Мы здесь девятый год, и можно сделать вывод любому человеку, что мы сдаваться не будем, назад отходить не будем и их [ВСУ] сюда не пустим вне зависимости от того, какой там у них настрой. Это однозначно", — дополнил Камаз.