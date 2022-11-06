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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 09:47
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Боевую работу "Пятнашки" на линии обороны в районе Авдеевской промзоны сняли на видео

В Авдеевской промзоне — одной из самых горячих точек на карте Донецкой Народной Республики — стабильная обстановка, но не спокойная. Линию обороны на данном участке держат бойцы легендарного батальона "Пятнашка". Кадры их боевой работы показала пресс-служба Народной милиции ДНР.

Линия обороны бойцов батальона "Пятнашка". Видео © t.me / Народная милиция ДНР

Несмотря на то что противник "огрызается", бойцы батальона уверенно держат оборону территории и не отходят с Авдеевского направления ни на шаг. Как рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным Камаз, основная их задача — оборона территории и недопущение прорыва ВСУ. Он также сообщил, что украинские военнослужащие ведут беспорядочную стрельбу по городу и "лупят куда угодно".

"Мы здесь девятый год, и можно сделать вывод любому человеку, что мы сдаваться не будем, назад отходить не будем и их [ВСУ] сюда не пустим вне зависимости от того, какой там у них настрой. Это однозначно", — дополнил Камаз.

Пушилин сообщил об успешном наступлении на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил об успешном наступлении на Авдеевском направлении

Ранее журналист показал линию обороны бойцов легендарного батальона "Пятнашка" под Авдеевкой. Она состоит из подвалов и погребов жилых домов, которые были переоборудованы в долговременные укреплённые позиции.

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Кадр из видео / t.me / Народная милиция ДНР

Оксана Попова
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