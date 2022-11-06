В Чувашии и Волгограде появятся особые экономические зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Волгограде и Чувашии особых экономических зон (ОЭЗ), сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу, в республике промышленная зона будет располагаться в Новочебоксарске, где наладят работу предприятий химической, пищевой, деревообрабатывающей и других отраслей. Планируется привлечь 13 миллиардов рублей инвестиций и создать 1086 рабочих мест.

В Волгограде ОЭЗ "Химпром" будет специализироваться на выпуске уксусной кислоты, метанола, биопротеинов, химических средств защиты растений и иной продукции. Этим займутся пять предприятий, которые проинвестируют 91 миллиард рублей и создадут 837 рабочих мест.

"Принять к сведению обязательства Администрации Волгоградской области об осуществлении в период до 2024 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в документе.

Резиденты особых экономических зон имеют налоговые и таможенные льготы, а также особые арендные условия.