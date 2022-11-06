В России выявили менее 5 тысяч заболевших ковидом впервые с 19 июля

В России за прошедшие сутки зафиксировали 4566 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За это же время было госпитализировано 457 человек, выздоровело — 5735. Кроме того, подтверждено 62 летальных исхода. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 463 850 инфицированных, умерло 390 588 пациентов.