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6 ноября, 09:17

В России выявили менее 5 тысяч заболевших ковидом впервые с 19 июля

В России за прошедшие сутки зафиксировали 4566 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За это же время было госпитализировано 457 человек, выздоровело — 5735. Кроме того, подтверждено 62 летальных исхода. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 463 850 инфицированных, умерло 390 588 пациентов.

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

Ранее Лайф сообщал, что в Москве теперь можно привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Сделать это можно в нескольких столичных поликлиниках, в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице.

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Unsplash

Оксана Попова
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