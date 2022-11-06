Пассажирский самолёт упал в озеро в Танзании
В Танзании пассажирский самолёт упал в озеро Виктория при заходе на посадку
В Танзании упал самолёт в озеро Виктория. Фото © Twitter / Dunjuma1
В Танзании пассажирский самолёт частной авиакомпании Precision Air совершил аварийную посадку на воду озера Виктория, выполняя рейс из Дар-эс-Салама в Букобу, сообщает Reuters. Кадры эвакуации находящихся на борту появились в Сети.
В Танзании упал самолёт в озеро Виктория. Видео © Twitter / Entebbe Post
По предварительным данным, ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту прибытия. Известно о спасении 15 пассажиров. Сколько всего человек было на борту, неизвестно, но самолёт рассчитан на 48 пассажиров. Экстренные службы продолжают работу на месте падения лайнера. На кадрах видно, что фюзеляж выступает из воды, к килю самолёта подплывают лодки спасателей, на которых пассажиров отвозят к берегу. О пострадавших не сообщается.
Ранее самолёт авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Парижа после сообщения о бомбе на борту, которое пришло в "Тиктоке". В соцсети было опубликовано видео, на котором автор заявил, что спрятал взрывное устройство в авиалайнере. Ролик заметили американские авиадиспетчеры и рассказали об опасности коллегам из Германии.