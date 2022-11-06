Пассажирский самолёт упал в озеро в Танзании

По предварительным данным, ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту прибытия. Известно о спасении 15 пассажиров. Сколько всего человек было на борту, неизвестно, но самолёт рассчитан на 48 пассажиров. Экстренные службы продолжают работу на месте падения лайнера. На кадрах видно, что фюзеляж выступает из воды, к килю самолёта подплывают лодки спасателей, на которых пассажиров отвозят к берегу. О пострадавших не сообщается.