Из украинского плена в ДНР вернулось 15 военнослужащих

В Донецкой Народной Республике состоялась торжественная встреча 15 бойцов, вернувшихся по обмену из плена ВСУ. Солдат встречали в городе Амвросиевке под Донецком.

На мероприятии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, а также родственники вернувшихся бойцов и другие жители Амвросиевки.

"Мы с вами уже убеждаемся, что пребывание в украинском плену чревато последствиями. Самая главная задача у нас по-прежнему остаётся — ни о ком ни в коем случае не забыть. Всех вытащить. Потому что условия крайне сложные. Украинский режим делает всё возможное, чтобы не считаться ни с какими международными конвенциями, не считаться ни с какими моральными составляющими", — заявил Пушилин.