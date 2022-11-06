Из украинского плена в ДНР вернулось 15 военнослужащих
В Донецкой Народной Республике состоялась торжественная встреча 15 бойцов, вернувшихся по обмену из плена ВСУ. Солдат встречали в городе Амвросиевке под Донецком.
На мероприятии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова, мэр Донецка Алексей Кулемзин, а также родственники вернувшихся бойцов и другие жители Амвросиевки.
"Мы с вами уже убеждаемся, что пребывание в украинском плену чревато последствиями. Самая главная задача у нас по-прежнему остаётся — ни о ком ни в коем случае не забыть. Всех вытащить. Потому что условия крайне сложные. Украинский режим делает всё возможное, чтобы не считаться ни с какими международными конвенциями, не считаться ни с какими моральными составляющими", — заявил Пушилин.
Морозова отметила, что из общего формата 107 на 107 были освобождены 19 военных ДНР, ещё четыре человека пока находятся в госпитале, и им оказывается срочная помощь. Чиновница добавила, что после встречи с родственниками 15 бойцов также отправятся на медобследование в госпиталь, а затем на реабилитацию.
Напомним, 3 ноября состоялся новый обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107, который анонсировал накануне врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, 65 военных из этого числа — жители республик Донбасса. Лайф опубликовал видео обмена более 100 российских военных, освобождённых из плена.
ТАСС / Михаил Терещенко