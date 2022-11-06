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6 ноября, 08:50

Лиз Трасс в четвёртый раз поменяла номер телефона

Daily Mail: Экс-премьер Британии Трасс в четвёртый раз сменила номер телефона

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс уже в четвёртый раз меняет номер телефона, боясь повторного взлома. Об этом заявило издание Daily Mail.

По данным агентства, экс-глава кабмина изменила "десятилетний" номер в июле этого года — после первых сообщений о взломе. Тогда она обвинила в атаке "российских агентов". Однако он не прослужил долго, затем Трасс меняла его ещё три раза.

"Бывший помощник говорит, что госпожа Трасс побледнела, когда узнала о взломе телефона", — пишет агентство.

Оно указывает, что пока нет точных данных о том, когда именно был взломан телефон политика и на какой должности она тогда находилась. Также там отмечают, что осуществить подобную атаку достаточно просто — это могут сделать даже в Танзании и Эфиопии.

Ранее Лайф писал, что российских хакеров заподозрили во взломе телефона Лиз Трасс. В результате якобы произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками. Кроме того, в чужих руках оказались переговоры с международными министрами иностранных дел о ситуации на Украине, включая обсуждение поставок западного оружия.

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Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Оксана Попова

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