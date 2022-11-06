Лиз Трасс в четвёртый раз поменяла номер телефона

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс уже в четвёртый раз меняет номер телефона, боясь повторного взлома. Об этом заявило издание Daily Mail.

По данным агентства, экс-глава кабмина изменила "десятилетний" номер в июле этого года — после первых сообщений о взломе. Тогда она обвинила в атаке "российских агентов". Однако он не прослужил долго, затем Трасс меняла его ещё три раза.

"Бывший помощник говорит, что госпожа Трасс побледнела, когда узнала о взломе телефона", — пишет агентство.

Оно указывает, что пока нет точных данных о том, когда именно был взломан телефон политика и на какой должности она тогда находилась. Также там отмечают, что осуществить подобную атаку достаточно просто — это могут сделать даже в Танзании и Эфиопии.