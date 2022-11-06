Двух мёртвых мужчин нашли в квартире в Петербурге, хозяин лежал рядом без сознания

В одной из квартир Василеостровского района Санкт-Петербурга найдены тела двух мёртвых мужчин, пишет издание "Петроград". Хозяина жилья госпитализировали в состоянии наркотического отравления, по факту происшествия проводится проверка.

По информации портала, вечером 5 ноября в полицию поступило сообщение, что в квартире дома № 43 на Гаванской улице нашли троих мужчин без сознания. По прибытии на место медики и полицейские констатировали смерть двух петербуржцев — 43 и 38 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

30-летний хозяин жилья был найден в той же квартире с признаками наркотического отравления и госпитализирован в удовлетворительном состоянии. С места происшествия изъят полимерный пакет с веществом белого цвета и купюра со следами порошка.