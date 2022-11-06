В США назвали единственный способ завершить кризис на Украине

Единственным способом завершить украинский кризис являются переговоры Киева и Москвы. Такое мнение высказал автор Дэниел Дэвис в статье для портала 19fortyfive.

Дэвис считает, что некоторые американские чиновники настраивают Киев на затягивание конфликта, что приводит только к страданию гражданского населения и не меняет стратегического баланса.

"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, и наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остаётся урегулирование путём переговоров", — считает он.

По его словам, ситуация так или иначе закончится переговорами, "при которых каждая сторона получит то, чего хочет, и ни одна из сторон не получит всего, чего пожелает".