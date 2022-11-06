Мужчина из мести подорвал четырёх человек у входа в кафе в Забайкалье

Мужчина подорвал четырёх человек у входа в кафе в городе Шилка Забайкальского края, его уже задержали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили в СУ СК по региону.

Место преступления в городе Шилка Забайкальского края. Фото © t.me / Babr Mash

"Вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привёл в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Babr Mash, 35-летний злоумышленник пытался попасть внутрь заведения "Байкал", но его не пустили, поэтому он устроил взрыв прямо у входа, рядом с которым находились два молодых человека с девушками. Пострадавшие не получили серьёзных травм, лишь один из них госпитализирован в средне-тяжёлом состоянии.

Силовики уже провели обыск в доме задержанного. Как рассказало следствие, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.