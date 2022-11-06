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6 ноября, 07:53

Мужчина из мести подорвал четырёх человек у входа в кафе в Забайкалье

<p>Возле кафе в городе Шилка Забайкальского края мужчина подорвал четырёх человек. Фото © t.me / <a href="https://t.me/babr_mash/2413" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Babr Mash</a></p>

Возле кафе в городе Шилка Забайкальского края мужчина подорвал четырёх человек. Фото © t.me / Babr Mash

Мужчина подорвал четырёх человек у входа в кафе в городе Шилка Забайкальского края, его уже задержали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили в СУ СК по региону.

Место преступления в городе Шилка Забайкальского края. Фото © t.me / Babr Mash

Место преступления в городе Шилка Забайкальского края. Фото © t.me / Babr Mash

"Вечером 5 ноября 2022 года в городе Шилке Шилкинского района около одного из местных кафе подозреваемый в ходе конфликта с несколькими мужчинами привёл в действие неустановленное взрывное устройство, в результате чего четверо человек получили травмы, один из них госпитализирован в медицинское учреждение", — уточнили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Babr Mash, 35-летний злоумышленник пытался попасть внутрь заведения "Байкал", но его не пустили, поэтому он устроил взрыв прямо у входа, рядом с которым находились два молодых человека с девушками. Пострадавшие не получили серьёзных травм, лишь один из них госпитализирован в средне-тяжёлом состоянии.

Силовики уже провели обыск в доме задержанного. Как рассказало следствие, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

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Напомним, 25 октября в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "Замедиа".

Татьяна Миссуми

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