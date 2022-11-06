На Украине погиб бывший боец элитной дивизии Армии США с позывным Kilo

34-летний американский десантник 82-й воздушно-десантной дивизии Пол Ким c позывным Kilo погиб в ходе боевых действий в Николаевской области. Как сообщает журнал Coffee or Die, гибель наёмника подтвердили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Ким состоял в Международном легионе украинской теробороны. По данным издания, он попал под сильный обстрел в "особо ожесточённом бою" с участием артиллерии, танков и бронетехники. Иностранец погиб ещё месяц назад, похороны состоялись только 4 ноября. Панихида пройдёт в Форт-Уэрте в штате Техас.

Ким прослужил в армии 12 лет, с 2007 по 2008 год работал в Ираке, а также окончил Университет Оклахомы. Помимо этого американец преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете.