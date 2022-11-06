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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 07:42
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На Украине погиб бывший боец элитной дивизии Армии США с позывным Kilo

Пол Ким c позывным Kilo. Фото © Coffee or Die Magazine

Пол Ким c позывным Kilo. Фото © Coffee or Die Magazine

34-летний американский десантник 82-й воздушно-десантной дивизии Пол Ким c позывным Kilo погиб в ходе боевых действий в Николаевской области. Как сообщает журнал Coffee or Die, гибель наёмника подтвердили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Ким состоял в Международном легионе украинской теробороны. По данным издания, он попал под сильный обстрел в "особо ожесточённом бою" с участием артиллерии, танков и бронетехники. Иностранец погиб ещё месяц назад, похороны состоялись только 4 ноября. Панихида пройдёт в Форт-Уэрте в штате Техас.

Ким прослужил в армии 12 лет, с 2007 по 2008 год работал в Ираке, а также окончил Университет Оклахомы. Помимо этого американец преподавал военную науку студентам корпуса подготовки офицеров запаса в Техасском университете.

На северо-востоке Украины погиб 23-летний наёмник из США
На северо-востоке Украины погиб 23-летний наёмник из США

Ранее Лайф сообщал, что в Донбассе ликвидировали австралийского снайпера Кьелдала, воевавшего на стороне ВСУ. По данным СМИ, иностранец был в составе 49-го батальона ВСУ "Карпатская Сечь" и имел прозвище Ниндзя.

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Ирина Фальке
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