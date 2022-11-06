Российские истребители Су-30 и Су-35 уничтожили украинский самолёт

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, в ходе одного из вылетов был найден и ликвидирован украинский самолёт.

Минобороны показало видео уничтожения самолёта ВСУ российскими истребителями Су-30 и Су-35. Видео © Министерство обороны РФ

В Министерстве обороны сообщили, что истребители патрулируют небо, прикрывают самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолёты армейской авиации при нанесении ударов по объектам противника.

"Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ", — рассказали в ведомстве.