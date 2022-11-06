ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 07:03
16689

Российские истребители Су-30 и Су-35 уничтожили украинский самолёт

Минобороны показало видео уничтожения самолёта ВСУ российскими истребителями Су-30 и Су-35

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С ВКС РФ. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, в ходе одного из вылетов был найден и ликвидирован украинский самолёт.

Минобороны показало видео уничтожения самолёта ВСУ российскими истребителями Су-30 и Су-35. Видео © Министерство обороны РФ

В Министерстве обороны сообщили, что истребители патрулируют небо, прикрывают самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолёты армейской авиации при нанесении ударов по объектам противника.

"Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ", — рассказали в ведомстве.

Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777
Опубликовано видео удара "Ланцета" по американской гаубице М777

Ранее Министерство обороны России показало боевую работу подразделения разведки Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащим была поставлена задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наёмников в заданном квадрате.

BannerImage

Кадр из видео / Министерство обороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar