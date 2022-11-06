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6 ноября, 06:02

Не менее девяти человек пострадало при стрельбе у бара в Филадельфии

CBS News: В Филадельфии при стрельбе у бара пострадало девять человек

<p>Девять человек пострадало при стрельбе возле бара в Филадельфии. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/HughesCBS3/status/1589108505822527488/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HughesCBS3</a></p>

Девять человек пострадало при стрельбе возле бара в Филадельфии. Обложка © twitter / HughesCBS3

Не менее девяти человек пострадало при стрельбе у бара в американском штате Филадельфия. Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местную полицию, двое раненых доставлены в больницу в критическом состоянии.

"Девять человек были ранены в районе Кенсингтон после того, как чёрная машина остановилась у авеню и открыла огонь по толпе на тротуаре", — приводит телеканал слова полицейского.

Также известно, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные семь — в стабильном. Все они доставлены в больницу. По оценке правоохранителей, преступники выстрелили по людям не менее 40 раз. Они находятся в розыске.

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Оксана Попова

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