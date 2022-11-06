Не менее девяти человек пострадало при стрельбе у бара в Филадельфии

Не менее девяти человек пострадало при стрельбе у бара в американском штате Филадельфия. Как сообщает телеканал CBS News со ссылкой на местную полицию, двое раненых доставлены в больницу в критическом состоянии.

"Девять человек были ранены в районе Кенсингтон после того, как чёрная машина остановилась у авеню и открыла огонь по толпе на тротуаре", — приводит телеканал слова полицейского.

Также известно, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные семь — в стабильном. Все они доставлены в больницу. По оценке правоохранителей, преступники выстрелили по людям не менее 40 раз. Они находятся в розыске.