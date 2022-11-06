Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении

В ходе специальной военной операции российские артиллеристы уничтожили закрытые огневые позиции украинской армии на одном из направлений в Запорожской области. Как рассказал РИА "Новости" командир подразделения, удар был нанесён бойцами Южного военного округа.

Военный сообщил, что кроме поражения артиллерийских батарей ВСУ подразделение ЮВО выполняет задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, а также военной техники противника. По его словам, расчёты ведут контрбатарейную борьбу с украинской армией ежедневно. В частности, ликвидируют поставленные Киеву из-за рубежа образцы оружия и техники.

"На этот раз расчёты артиллерийских орудий "Мста-Б" Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ", — подчеркнул командир.