Российские артиллеристы уничтожили огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерия ВС РФ уничтожила огневые позиции украинских войск на Запорожском направлении
В ходе специальной военной операции российские артиллеристы уничтожили закрытые огневые позиции украинской армии на одном из направлений в Запорожской области. Как рассказал РИА "Новости" командир подразделения, удар был нанесён бойцами Южного военного округа.
Военный сообщил, что кроме поражения артиллерийских батарей ВСУ подразделение ЮВО выполняет задачи по разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, а также военной техники противника. По его словам, расчёты ведут контрбатарейную борьбу с украинской армией ежедневно. В частности, ликвидируют поставленные Киеву из-за рубежа образцы оружия и техники.
"На этот раз расчёты артиллерийских орудий "Мста-Б" Южного военного округа уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии ВСУ", — подчеркнул командир.
Ранее Лайф рассказывал, что в Харьковской области российские войска уничтожили пять греческих БМП сразу после того, как их передали ВСУ. Также известно, что Российская армия ликвидировала один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортёра и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины.
ТАСС / АР