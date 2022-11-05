В Харьковской области российские войска уничтожили пять греческих БМП сразу после того, как их передали ВСУ. Об этом сообщили некоторые СМИ. По данным iskra.gr, это произошло 28 октября недалеко от села Берестовое.

Издание сообщает, что Российская армия уничтожила или ранила 150 украинских солдат, ликвидировала один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортёра и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины. Греческие машины сразу отправили на передовую, поскольку они были в отличном состоянии. По информации pronews.gr, технику даже не успели перекрасить.

"Греческим военным больно на сердце, когда они видят, как БМП-1 горят, как факелы, на украинских равнинах, обслуживая режим Зеленского. На одном из них до сих пор стоит символика. В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни убрать эмблему, настолько её "уважают" в правительстве и руководстве вооружённых сил", — сказано в публикации.

Также Греция передала Украине реактивные системы залпового огня РМ-70, две из них уже уничтожены.