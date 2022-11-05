Один человек пострадал при пожаре в гаражном комплексе на юге Москвы

На юге Москвы произошло возгорание девяти гаражных боксов, часть из которых используется под автосервис. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в районе пересечения Каширского шоссе и улицы Борисовские Пруды. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, его уже ликвидировали спасатели. По нашим данным, в результате происшествия пострадал один человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.