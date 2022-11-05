Один человек пострадал при пожаре в гаражном комплексе на юге Москвы
На юге Москвы произошло возгорание девяти гаражных боксов, часть из которых используется под автосервис. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Кадры пожара в гаражном комплексе на юге Москвы. Видео © LIFE
Инцидент произошёл в районе пересечения Каширского шоссе и улицы Борисовские Пруды. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, его уже ликвидировали спасатели. По нашим данным, в результате происшествия пострадал один человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме погибло 13 человек. Как оказалось, возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура.
LIFE