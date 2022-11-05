Пожар в ночном клубе Костромы начался из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы

Сигнальную ракетницу в здании ночного клуба в Костроме запустил местный житель. После этого и начался крупный пожар, сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, разыскиваемый посетитель ночного клуба, который запустил ракетницу, является местным жителем. Он проводил в заведении время с женщиной, заказал ей цветы, при этом ракетница была у него в руках", — приводит сообщение ТАСС.

После этого мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения, проследовал на танцпол, где и запустил ракетницу.

Прокуратура области возбудила второе уголовное дело по части третьей статьи 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц". Ранее региональный СК открыл расследование по статье 109 "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".