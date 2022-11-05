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5 ноября, 07:36

В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу

ФСБ: С июля по сентябрь россияне выехали за границу 9,7 млн раз

С июля по сентябрь 2022 года россияне 9,7 миллиона раз выехали за границу. Такие данные опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ), передаёт РБК.

Это на 1,2 млн больше, чем за аналогичный отрезок в 2021 году. Однако до пандемии, в 2019-м, число выездов за границу в этот период было больше — 16,1 млн.

Согласно сообщению ФСБ, число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало самым большим за последние пять лет.

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Ранее Лайф писал, что россияне теперь могут путешествовать в 31 страну прямыми рейсами. Полгода назад прямые рейсы из России были доступны лишь в 15 стран мира.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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