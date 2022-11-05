В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу

С июля по сентябрь 2022 года россияне 9,7 миллиона раз выехали за границу. Такие данные опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ), передаёт РБК.

Это на 1,2 млн больше, чем за аналогичный отрезок в 2021 году. Однако до пандемии, в 2019-м, число выездов за границу в этот период было больше — 16,1 млн.

Согласно сообщению ФСБ, число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало самым большим за последние пять лет.