"Неподготовленный дипломат": Пользователи Сети раскритиковали Бербок после слов о Путине

Глава МИД Германии Анналена Бербок в "Твиттере" обвинила президента России Владимира Путина в том, что он упускает шанс остановить украинский конфликт. В ответ на это пользователи соцсети призвали её покинуть пост министра.

"Каждый день катастрофа. А для Путина упущенная возможность поступить правильно — остановить войну. Таким образом, мы, G7, со временем стали командой кризисного управления", — написала Бербок.

Однако пользователи не согласились с её словами. В комментариях они подчеркнули, что позиция министра отвергает любую дипломатическую инициативу. Люди обвинили главу немецкого МИДа в том, что мирные усилия не продвигаются вперёд. А ведь должность Бербок подразумевает определённую подготовку в университете. Кто-то подчеркнул, что в результате министр выставляет себя "неподготовленным дипломатом". Другие назвали катастрофой работу Правительства ФРГ.

"Подайте скорее в отставку! С каждым днём мне всё более стыдно за Германию и за должность, которую вы занимаете", — написал один из пользователей.

Пользователи также обвинили власти Германии в разжигании конфликта на Украине поставками вооружений, в предательстве своего же народа и служении США. А кто-то ещё подметил, что подобные слова не звучали относительно саботажа трубопроводов "Северный поток".