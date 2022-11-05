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5 ноября, 07:11

Четвёртый сезон сериала "Мир Дикого Запада" стал финальным

HBO закрыла сериал "Мир Дикого Запада" после четвёртого сезона

Руководство компании HBO приняло решение закрыть научно-фантастический сериал "Мир Дикого Запада" после четвёртого сезона. Об этом сообщает издание Variety.

Основателями проекта были супруги Джонатан Нолан и Лиза Джой. Изначально они планировали снять пять сезонов, чтобы завершить все сюжетные линии, однако руководство компании закрыло шоу из-за финансовых проблем и падения зрительского интереса. Таким образом, последняя серия четвёртого сезона, вышедшая в эфир 14 августа 2022 года, стала заключительной.

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А ранее сообщалось, что в сериале по игре The Last of Us не будет эпизода российского режиссёра Кантемира Балагова. Несмотря на разногласия, россиянин пожелал всем членам команды, работающим над сериалом, удачи.

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Kinopoisk

Светлана Оперук

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