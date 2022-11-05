Четвёртый сезон сериала "Мир Дикого Запада" стал финальным

Руководство компании HBO приняло решение закрыть научно-фантастический сериал "Мир Дикого Запада" после четвёртого сезона. Об этом сообщает издание Variety.

Основателями проекта были супруги Джонатан Нолан и Лиза Джой. Изначально они планировали снять пять сезонов, чтобы завершить все сюжетные линии, однако руководство компании закрыло шоу из-за финансовых проблем и падения зрительского интереса. Таким образом, последняя серия четвёртого сезона, вышедшая в эфир 14 августа 2022 года, стала заключительной.