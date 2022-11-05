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5 ноября, 07:10

В Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда ДНР

В Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда Донецкой Народной Республики. Он получил огнестрельное ранение и сейчас находится в тяжёлом состоянии, сообщило республиканское МВД.

"Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершённом покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А.А. Никулина. Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

За жизнь судьи борются медики, добавили в министерстве. Сотрудники полиции восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления.

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Ранее Лайф писал, что в ДНР задержали подозреваемого в подготовке теракта в Администрации Мариуполя. Диверсию готовил безработный житель посёлка Каменск Виктор Зайцев, которого завербовала СБУ.

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VK / Верховный cуд Донецкой Народной Республики

Артур Лапсаков

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