Tesla в туннеле: Компания Маска начала испытания скоростной транспортной системы Hyperloop

Компания американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска The Boring Company начала полномасштабные испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Об этом пресс-служба корпорации информировала в "Твиттере".

"Начались полномасштабные испытания Hyperloop", — говорится в сообщении. На прикреплённых к нему снимках изображён автомобиль Tesla в испытываемом туннеле.

Фото с испытаний транспортной системы Hyperloop. Фото © Twitter / boringcompany