НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 ноября, 06:24

Tesla в туннеле: Компания Маска начала испытания скоростной транспортной системы Hyperloop

Компания Маска объявила о начале испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop

<p>Испытания транспортной системы Hyperloop. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/boringcompany/status/1588685426088628225?s=20&t=-Z2D0MausmrkLxKahSARdg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">boringcompany</a></p>

Испытания транспортной системы Hyperloop. Обложка © Twitter / boringcompany

Компания американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска The Boring Company начала полномасштабные испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Об этом пресс-служба корпорации информировала в "Твиттере".

"Начались полномасштабные испытания Hyperloop", — говорится в сообщении. На прикреплённых к нему снимках изображён автомобиль Tesla в испытываемом туннеле.

Фото с испытаний транспортной системы Hyperloop. Фото © Twitter / boringcompany

Фото с испытаний транспортной системы Hyperloop. Фото © Twitter / boringcompany

"Уничтожают свободу слова": Маск пожаловался на падение выручки Twitter

"Уничтожают свободу слова": Маск пожаловался на падение выручки Twitter

Ранее Лайф писал, что Илон Маск выступит на полях саммита G20. Ожидается, что американский миллиардер примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций" вместе с индонезийским бизнесменом Аниндеем Бакри.

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров