Tesla в туннеле: Компания Маска начала испытания скоростной транспортной системы Hyperloop
Компания Маска объявила о начале испытаний скоростной транспортной системы Hyperloop
Испытания транспортной системы Hyperloop. Обложка © Twitter / boringcompany
Компания американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска The Boring Company начала полномасштабные испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Об этом пресс-служба корпорации информировала в "Твиттере".
"Начались полномасштабные испытания Hyperloop", — говорится в сообщении. На прикреплённых к нему снимках изображён автомобиль Tesla в испытываемом туннеле.
Фото с испытаний транспортной системы Hyperloop. Фото © Twitter / boringcompany
Ранее Лайф писал, что Илон Маск выступит на полях саммита G20. Ожидается, что американский миллиардер примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций" вместе с индонезийским бизнесменом Аниндеем Бакри.