При пожаре в кафе "Полигон" в Костроме погибло 13 человек
Число погибших при крупном пожаре в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 13 человек, сообщили в экстренных службах.
"13 погибших", — приводит ТАСС сообщение собеседника.
Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Пострадали четверо посетителей. Ранее сообщалось о восьми погибших.
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