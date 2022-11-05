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5 ноября, 05:57

При пожаре в кафе "Полигон" в Костроме погибло 13 человек

Число погибших при крупном пожаре в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 13 человек, сообщили в экстренных службах.

"13 погибших", — приводит ТАСС сообщение собеседника.

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Как рассказывал Лайф, первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Пострадали четверо посетителей. Ранее сообщалось о восьми погибших.

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Telegram-канал ГУ МЧС России по Костромской области

Артур Лапсаков

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