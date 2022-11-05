В США раскрыли "теневое правительство", вместо Байдена управляющее страной

Соединёнными Штатами на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций. Это подтверждают действия американского президента Джо Байдена, написал обозреватель Брайан Каменкер в статье для American Thinker.

Автор подчеркнул, что Байден не может прочитать одно предложение не телесуфлёре, вспомнить имена, обсуждать что-то по существу и страдает "явным слабоумием". Однако при этом он подписал десятки крайне радикальных указов, которые спровоцировали разрушительную инфляцию, иммиграционный и энергетический кризисы, а также "терроризирование" американцев. По мнению Каменкера, никто не может поверить, что Байден "в своём вечном ментальном тумане" на самом деле что-то может спланировать, написать, заказать и вообще знает какие-либо подробности в мировом политическом контексте.

Кроме того, отметил обозреватель, Байден занял должность президента именно благодаря масштабным скоординированным усилиям с привлечением миллиардов долларов, а также самых влиятельных корпораций и политических организаторов в США, которые руководствуются целью подорвать избирательный процесс в стране.

"В этом есть все отпечатки соросовской организации. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они вели к этому несколько десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию. Всё упомянутое выше — это то, что они более чем способны организовать и осуществить", — говорится в публикации.

Каменкер уверен, что сегодня главной задачей является разоблачить "теневое правительство", которое управляет США, а также сделать всё для его изгнания. По его словам, Америка находится в "товарном поезде, направляющемся в ад". Именно поэтому такое затаившееся руководство нужно остановить в ближайшее время.