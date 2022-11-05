СМИ узнали о возможном снятии санкций с одного российского банка

Россия попросила вывести из-под санкций Россельхозбанк, чтобы тот смог восстановить связи с банками-корреспондентами для операций в рамках экспорта зерна. Этот вопрос сейчас обсуждается с ЕС, пишет Reuters со ссылкой на источник в ООН.

До введения санкций платежи за зерно из РФ обрабатывали девять международных банков, а также дочерние компании российских банков в Швейцарии. О том, был ли Москве дан ответ, источники агентства пока не сообщают.

На данный момент поднятый Россией вопрос обсуждается с Евросоюзом, а также другими сторонами. По данным источника, санкции не были разработаны для давления на торговлю сельхозпродукцией, в ограничения были специально добавлены исключения. По информации высокопоставленного чиновника Госдепартамента, вопрос с Россельхозбанком обсуждался, но не имел прямого отношения к приостановке Москвой участия и последующему изменению позиции по зерновой сделке. Власти Штатов якобы сделали всё возможное, чтобы убедить бизнес в безопасности операций по экспорту продовольствия из России. Госдеп разослал компаниям письма о том, что банки не будут нарушать ограничительные меры, занимаясь такими сделками.

"Мы хотим видеть как российское, так и украинское зерно на мировых рынках", — заявили в Госдепе США.