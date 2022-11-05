Врачи дали советы, как избежать обострения болей в суставах
Врачи посоветовали осенью надевать тёплую непромокаемую одежду
Осенью могут обостряться артрит, остеохондроз, воспаление мышц и сухожилий и прочие подобные заболевания. Директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко дали советы, как этого избежать.
От ревматических заболеваний никто не застрахован, отметил Терновой. Осенью боль в суставах может спровоцировать сырая и холодная погода, поэтому нужно носить тёплую непромокаемую одежду. А в качестве профилактики можно применять разогревающие мази с ментолом.
"Если мы говорим о болезнях суставов, которые связаны с износом, то они могут появляться в возрасте от 40 лет. Если у вас были какие-то травмы в юном возрасте, то болезнь суставов начинается раньше", — уточнил Терновой в интервью RT.
А Литвиненко посоветовал не только тепло одеваться, но и не пренебрегать лечебной физкультурой, так как осень и весна — это период обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
"В первую очередь стоит сказать об обострении заболеваний крупных суставов (коленные, тазобедренные, плечевые) и мелких (межфаланговых суставов пальцев, кистей рук)", — сказал Литвиненко.
Ранее врачи назвали последствия ношения неудобной или неправильной обуви. В том числе она может спровоцировать боль в спине, мигрень и чувство тяжести в ногах, при этом проблема усугубится, если туфли или ботинки сделаны из искусственных материалов.
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