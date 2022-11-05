Врачи дали советы, как избежать обострения болей в суставах

Осенью могут обостряться артрит, остеохондроз, воспаление мышц и сухожилий и прочие подобные заболевания. Директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко дали советы, как этого избежать.

От ревматических заболеваний никто не застрахован, отметил Терновой. Осенью боль в суставах может спровоцировать сырая и холодная погода, поэтому нужно носить тёплую непромокаемую одежду. А в качестве профилактики можно применять разогревающие мази с ментолом.

"Если мы говорим о болезнях суставов, которые связаны с износом, то они могут появляться в возрасте от 40 лет. Если у вас были какие-то травмы в юном возрасте, то болезнь суставов начинается раньше", — уточнил Терновой в интервью RT.

А Литвиненко посоветовал не только тепло одеваться, но и не пренебрегать лечебной физкультурой, так как осень и весна — это период обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

"В первую очередь стоит сказать об обострении заболеваний крупных суставов (коленные, тазобедренные, плечевые) и мелких (межфаланговых суставов пальцев, кистей рук)", — сказал Литвиненко.