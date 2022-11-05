Звезда баскетбола лишилась контракта с Nike из-за постов в соцсети

Из-за антисемитских комментариев баскетболиста Кайри Ирвинга в соцсетях с ним прекращает сотрудничество американский производитель обуви и одежды Nike. Об этом сообщает телеканал CNBC. В конце месяца должен был состояться выход его новой именной линии кроссовок Kyrie 8.

"Мы считаем, что в Nike нет места разжиганию ненависти, мы осуждаем любые формы антисемитизма. С этой целью мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом и больше не планируем запускать Kyrie 8", — заявил телеканалу представитель Nike.

Скандал разгорелся после того, как Ирвинг опубликовал в своих соцсетях рекомендации фильма, содержащего ложную информацию о еврейской общине, сообщает телеканал. По информации Forbes, баскетболист получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.