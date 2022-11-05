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5 ноября, 04:17

Звезда баскетбола лишилась контракта с Nike из-за постов в соцсети

CNBC: Nike разрывает договор с Кайри Ирвингом из-за антисемитских высказываний

<p>Кайри Ирвинг. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/edrost88/27235940294/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Erik Drost</a></p>

Кайри Ирвинг. Фото © Flickr / Erik Drost

Из-за антисемитских комментариев баскетболиста Кайри Ирвинга в соцсетях с ним прекращает сотрудничество американский производитель обуви и одежды Nike. Об этом сообщает телеканал CNBC. В конце месяца должен был состояться выход его новой именной линии кроссовок Kyrie 8.

"Мы считаем, что в Nike нет места разжиганию ненависти, мы осуждаем любые формы антисемитизма. С этой целью мы приняли решение немедленно приостановить наши отношения с Кайри Ирвингом и больше не планируем запускать Kyrie 8", — заявил телеканалу представитель Nike.

Скандал разгорелся после того, как Ирвинг опубликовал в своих соцсетях рекомендации фильма, содержащего ложную информацию о еврейской общине, сообщает телеканал. По информации Forbes, баскетболист получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

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Как ранее писал Лайф, Forbes сообщил, что бизнес-империя погибшего Коби Брайанта выросла на 400 миллионов долларов за год. Он владел частью акций Coca Cola и входил в её совет директоров. В этом году компания приобрела бренд по производству спортивных напитков BodyArmor за 5,6 миллиарда долларов.

Арина Родионова

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