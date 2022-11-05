Погибший Коби Брайант "заработал" $400 млн за год

Состояние знаменитого американского баскетболиста Коби Брайанта, погибшего 26 января 2020 года в Калифорнии в результате аварии вертолёта, выросло за этот год на 400 миллионов долларов. Это следует из рейтинга Forbes. Журнал составил список ежегодных "заработков на кладбищах", в который включаются ушедшие из жизни знаменитости, продолжающие обогащать своих наследников.

Как пишет издание, Брайант владел частью акций Coca Cola и входил в её совет директоров. В этом году компания приобрела бренд по производству спортивных напитков BodyArmor за 5,6 миллиарда долларов. После осуществления сделки семья легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" получила 400 миллионов долларов.

Возглавил же рейтинг автор "Властелина колец" Джон Рональд Руэл Толкин, ушедший из жизни ещё в 1973 году. Его наследники получат 500 миллионов долларов после продажи шведской игровой компании Embracer прав на интеллектуальную собственность. Третью строчку занимает рок-музыкант Дэвид Боуи, умерший в 2016 году. Warner Chappell приобрела его записи за 250 миллионов долларов в этом году. В статье указано, что 13 спортсменов и артистов из списка самых высокооплачиваемых ушедших знаменитостей этого года заработали рекордные 1,6 миллиарда долларов, что на 72% больше, чем в прошлом году.

"Это, безусловно, самый большой 12-месячный улов с тех пор, как мы начали отслеживать доходы от кладбищ в 2001 году, и впервые пятёрка лидеров заработала более 100 миллионов долларов каждый", — пишет издание.