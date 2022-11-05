В Перу индейцы захватили судно с туристами, чтобы привлечь внимание

Коренные жители Перу из района Ураринас в провинции Лорето захватили судно с туристами, требуя внимания к разливам нефти на реке из-за повреждённого трубопровода. Они продержали людей более суток.

По данным Reuters, на судне было 150 пассажиров (в других источниках их число разнится — от 70 до 300 человек). По предварительным данным, там были граждане США, Швейцарии, Франции, Великобритании и Испании — в общей сложности от 17 до 23 иностранцев.

Заложниками стали в том числе дети, младенцы, беременные, пожилые и инвалиды. Местная община индейцев грозилась удерживать людей в течение шести – восьми дней, однако отпустила чуть более чем через сутки, передаёт Sky News.

Индейцы рассказали туристам, что 46 раз обращались к государству за решением проблемы разлива нефти, однако действий не последовало. По словам недовольных, из-за экологических проблем уже умерли женщина и два ребёнка.