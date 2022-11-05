Блинкен решил, что Россия продолжит экспортировать нефть и при "ценовом потолке"
Власти США считают, что экспорт нефти для России будет по-прежнему интересен даже после введения странами Запада "ценового потолка". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у неё будет интерес продолжать поставки энергоресурсов", — сказал глава Госдепа на пресс-конференции в Германии.
Он считает, что нужно учитывать потребность России в продаже энергоносителей для поддержания экономики и финансирования военной спецоперации на Украине.
"Введение потолка... по крайней мере, снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", — добавил Блинкен.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Глава Минфина США отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.
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