Блинкен решил, что Россия продолжит экспортировать нефть и при "ценовом потолке"

Власти США считают, что экспорт нефти для России будет по-прежнему интересен даже после введения странами Запада "ценового потолка". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у неё будет интерес продолжать поставки энергоресурсов", — сказал глава Госдепа на пресс-конференции в Германии.

Он считает, что нужно учитывать потребность России в продаже энергоносителей для поддержания экономики и финансирования военной спецоперации на Украине.

"Введение потолка... по крайней мере, снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке", — добавил Блинкен.