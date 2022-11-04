Политолог Колташов: Потолок цен на нефть РФ приведёт к дефициту энергоресурсов на Западе

Потолок цен на нефть из России, о котором договорились страны "Большой семёрки", приведёт к недостатку энергоресурсов в западных странах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, при установке предела цен на российское чёрное золото углеводороды РФ уйдут на другие рынки, а поставки в зарубежные страны прекратятся. Тогда этим государствам срочно придётся приобретать нефть не по "потолочной" стоимости, а по очень высокой у других экспортёров.

"Это приведёт в Европейском союзе, в первую очередь Англии, к дефициту энергоресурсов сразу же, к повышению цен на энергоресурсы, что непременно скажется на мировых ценах, наступит транспортный хаос, возникнут серьёзные проблемы для промышленного производства, торговли и просто в бытовом плане", — приводит слова Колташова kp.ru.

Политолог также отметил, что высокие цены на нефть связаны с изменённой логистикой, когда энергоресуры будут покупаться в обход России. Однако это выгодно некоторым странам, например США, считает эксперт. Он объяснил это тем, что ещё с 2008 года на Западе накопилось много избыточных производственных мощностей, которые не были задействованы. И если предприятиям в Евросоюзе будет неудобно работать, то Вашингтону это только на руку, заключил специалист.