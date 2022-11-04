В Белом доме попытались объясниться за слова Байдена об "освобождении" Ирана
Американский лидер Джо Байден, говоря об "освобождении" Ирана, подразумевал выражение солидарности с иранскими протестующими. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент выражал нашу солидарность с протестующими, давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать", — сказал Кирби, оправдывая выпад Байдена.
Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон собирается продолжать искать пути для привлечения Тегерана к ответственности за обращение с гражданами. Американская сторона выступает за то, чтобы иранцы сами определяли собственное будущее, добавил Кирби.
Ранее Джо Байден выступил с неожиданным заявлением. Он отреагировал на чей-то возглас из аудитории и пообещал вскоре освободить Иран. При этом он добавил, что жители этой страны "освободят себя сами".
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