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4 ноября, 18:45

В Белом доме попытались объясниться за слова Байдена об "освобождении" Ирана

Американский лидер Джо Байден, говоря об "освобождении" Ирана, подразумевал выражение солидарности с иранскими протестующими. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент выражал нашу солидарность с протестующими, давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать", — сказал Кирби, оправдывая выпад Байдена.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон собирается продолжать искать пути для привлечения Тегерана к ответственности за обращение с гражданами. Американская сторона выступает за то, чтобы иранцы сами определяли собственное будущее, добавил Кирби.

Президент Раиси напомнил Байдену, что Иран был освобождён ещё 43 года назад

Президент Раиси напомнил Байдену, что Иран был освобождён ещё 43 года назад

Ранее Джо Байден выступил с неожиданным заявлением. Он отреагировал на чей-то возглас из аудитории и пообещал вскоре освободить Иран. При этом он добавил, что жители этой страны "освободят себя сами".

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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