"Всегда старается помочь": Полузащитник "Спартака" Зорин рассказал о взаимоотношениях с Промесом на поле

Полузащитник "Спартака" Даниил Зорин рассказал, что впервые познакомился с бомбардиром клуба Квинси Промесом в 14 лет, когда нидерландец уже был звездой команды: на стадионе снимался ролик, и молодые спортсмены подошли к знаменитостям сделать фото. Сегодня они одноклубники, и отношения поменялись только в лучшую сторону, рассказал футболист.

"Ту фотографию сделал, когда был ещё маленьким и мы с командой приехали на Lukoil Cup. Снимали на стадионе ролик к турниру. Увидели Квинси, все подошли сфоткаться с ним. Нам было лет по 14, и Промес был для нас на каком-то недосягаемом уровне", — цитирует "Спорт-Экспресс" Зорина.

Вчерашние подростки, по словам Зорина, могли только мечтать оказаться на одном поле с Промесом, тренироваться вместе. Сегодня же, будучи одноклубником знаменитого спортсмена, Даниил рассказывает, что испытывает радость и гордость, что "прошёл этот путь от пятилетнего мальчика до того, кого сейчас выпускают на замену в основе". Про Квинси молодой полузащитник до сих пор отзывается с восторгом, отмечает доброту старшего по клубу.

"Квинси очень добрый и хороший человек, всегда старается помочь на поле. Он один из лидеров команды. Очень весёлый. Нет такого разделения, что мы молодые, а он более опытный, все находимся на одном уровне. Квинси помогает молодым", — делится Зорин.

Сам 18-летний Зорин дебютировал в "Спартаке" в кубковом матче против "Факела" (2:1). За московский клуб он провёл на данный момент три матча и отметился одной результативной передачей.