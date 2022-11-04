Bloomberg: Советник президента США Салливан посетил Киев с необъявленным визитом
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.
По данным агентства, чиновник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком. При этом издание не приводит подробностей дискуссий и иных деталей визита.
Администрация США пока не отреагировала на сообщение о поездке Салливана и не дала какого-либо официального подтверждения.
Ранее Лайф рассказывал, что США выделили Украине новый пакет военной помощи, в который входят танки Т-72. При этом объём поддержки на этот раз составляет 400 миллионов долларов.
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