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4 ноября, 18:40

Bloomberg: Советник президента США Салливан посетил Киев с необъявленным визитом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

По данным агентства, чиновник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с руководителем его офиса Андреем Ермаком. При этом издание не приводит подробностей дискуссий и иных деталей визита.

Администрация США пока не отреагировала на сообщение о поездке Салливана и не дала какого-либо официального подтверждения.

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Getty Images / Win McNamee

Варвара Романова

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