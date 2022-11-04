Путин присвоил аэропорту на Камчатке имя участника Гражданской войны
Российский лидер Владимир Путин присвоил камчатскому аэропорту "Палана" имя выдающегося советского деятеля, участника Гражданской войны Макара Обухова. Соответствующий указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: присвоить аэропорту "Палана" Камчатского края имя Макара Михайловича Обухова", — говорится в документе.
Макар Михайлович Обухов (16 марта 1902 — 31декабря 1952) — советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, первый председатель исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся (1930-1952). Аэропорт "Палана" находится в четырёх километрах к западу от одноимённого села на Камчатке. Воздушная гавань обеспечивает регулярное авиасообщение региона с Петропавловском-Камчатским.
Ранее Лайф сообщал, что Путин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание "Герой России". Глава государства отметил, что она была мужественным и знаковым для всего Донбасса человеком. Качуру очень многие любили и уважали, отметил президент.
ТАСС / Елена Верещака