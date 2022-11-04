Путин присвоил аэропорту на Камчатке имя участника Гражданской войны

Макар Михайлович Обухов (16 марта 1902 — 31декабря 1952) — советский государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, первый председатель исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся (1930-1952). Аэропорт "Палана" находится в четырёх километрах к западу от одноимённого села на Камчатке. Воздушная гавань обеспечивает регулярное авиасообщение региона с Петропавловском-Камчатским.

Ранее Лайф сообщал, что Путин посмертно присвоил полковнику Ольге Качуре звание "Герой России". Глава государства отметил, что она была мужественным и знаковым для всего Донбасса человеком. Качуру очень многие любили и уважали, отметил президент.