Разведка Великобритании заключила со Службой безопасности Украины (СБУ) соглашение об обучении украинской "партизанской террористической армии", в задачи которой будут входить атаки на объекты в Крыму. Об этом сообщает портал Grayzone, который ссылается на документы и фрагменты переписки.

"Grayzone получил секретные документы, в которых подробно описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию. Их планы подразумевали проведение тайной армией разведывательных и диверсионных операций в Крыму по поручению СБУ", — говорится в сообщении.

По данным портала, за обучение "партизан" выступали те же люди, что отвечали за составление планов по уничтожению Крымского моста. Речь идёт о советнике генсека НАТО Крисе Донелли, сотруднике британской внешней разведки MI6 Гайе Спиндлере, а также экс-главе Минобороны Литвы Аудрюсе Буткявичюсе.

Как утверждает издание, для обучения украинских бойцов наняли британскую частную военную компанию Prevail Partners, которая была основана бывшими спецназовцами, в частности экс-бригадиром морской пехоты Джастином Хеджесом. Портал сообщает, что он выражал надежду, что Лондон и другие страны смогут принять участие в финансировании программы обучения. Кроме того, рассматривалась возможность получения средств от мэра Львова Андрея Садового, однако компания согласилась бесплатно провести "оценку потенциала" Службы безопасности Украины. Изначально планировалось, что украинцев будут обучать на Яворовском полигоне во Львовской области, на западе Украины. Затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.

Кроме того, по данным портала, Донелли в письмах высказывал недовольство позицией администрации президента США Джо Байдена по отношению к украинскому кризису. Советник генсека НАТО выступил против заявлений ряда чиновников Штатов о предпочтительности разрешения конфликта посредством переговоров.