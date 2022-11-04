США выделили Украине новый пакет военной помощи, в который входят танки Т-72

Соединённые Штаты Америки выделяют Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 400 миллионов долларов, он включает в том числе чешские танки Т-72. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украины объёмом около 400 миллионов долларов", — сказала она.

Помощь предоставляется в рамках инициативы по содействию безопасности, что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. Сингх отметила, что, в частности, средства пойдут на обновление систем ПВО Hawk, чтобы иметь возможность включить их в следующие пакеты помощи Украине, а также модернизацию 45 танков Т-72, в чём помогут Нидерланды и Чехия.