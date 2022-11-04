В ДНР в День народного единства прошла акция "Россия в красках"

В День народного единства в Калининском и Ворошиловском районах Донецка состоялась акция "Россия в красках". Об этом сообщили в общественном движении "Донецкая Республика".

Как проходила акция "Россия в красках" в ДНР в День народного единства. Видео © Telegram / Общественное движение "Донецкая Республика"

"Жители и гости столицы, особенно дети, с большим удовольствием участвуют в акции "Россия в красках", приуроченной ко Дню народного единства. Они разукрашивают цветными маркерами большой баннер с картой России и значимыми местами городов-побратимов, а также фотографируются на память с аниматорами, одетыми в национальные костюмы", — сказано в сообщении пресс-службы объединения в соцсети "ВКонтакте".









Все участники акции в качестве призов получили брендированные шевроны движения, при этом самым юным патриотам достались детские развивающие подарки. По данным ТАСС, в мероприятии было задействовано не меньше 100 горожан. Стоит отметить, что к празднованию присоединились в том числе военнослужащие.