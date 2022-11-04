Российское общество "Знание" организовало в Москве выставку графических новелл, посвящённых героям специальной военной операции на Украине. Экспозицию разместили в Музее Отечественной войны 1812 года — филиале Государственного Исторического музея.

В Москве открыли выставку комиксов, посвящённых героям СВО. Видео © LIFE

Авторы проекта рассказали, что в общей сложности профессиональные художники создадут комиксы о 24 россиянах, которые были удостоены звания "Герой России" во время СВО.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль отметил, что этим проектом авторы показывают истории мужества защитников Родины.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль на открытии выставки графических новелл, посвящённых героям специальной военной операции на Украине. Видео © LIFE

"Нас испытывают на прочность, идёт информационная война. Нам надо объединиться. Военные сражаются за наше будущее, появляются новые герои. Хотим показать истории мужества. Выбрали формат комиксов. Это настоящие герои — не вымышленные персонажи", — отметил он.

Директор Исторического музея Алексей Левыкин поблагодарил авторов проекта за то, что для экспозиции выбрали именно это место, поскольку учреждение хранит "свидетельства российского героизма".

"Мы всегда выполняли одну миссию: любовь к Родине, любовь к истории, любовь к героям", — подчеркнул он.