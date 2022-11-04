Названа "цена" отказа Евросоюза от российского газа

Страны Европейского союза в общей сложности потратили уже почти 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского голубого топлива. Об этом информирует Bloomberg.

Как отметил автор статьи Лайонел Лоран, желание европейцев заполнить газовые хранилища до наступления первых холодов потребовало максимального использования альтернативных источников энергии — от Норвегии до Объединённых Арабских Эмиратов. При этом расходы стран ЕС в перспективе будут только расти. Журналист также привёл слова руководителя отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Аниса Ганболда. Так, эксперт предупредил, что холодная зима и вовсе может истощить накопленные запасы ЕС, в результате чего страны союза "начнут новую гонку" за наполнением газовых хранилищ.