Названа "цена" отказа Евросоюза от российского газа
Bloomberg: Страны Евросоюза потратили почти $105 млрд на заполнение газовых хранилищ
Страны Европейского союза в общей сложности потратили уже почти 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского голубого топлива. Об этом информирует Bloomberg.
"Общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов", — приводит агентство данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена Маквильямса.
Как отметил автор статьи Лайонел Лоран, желание европейцев заполнить газовые хранилища до наступления первых холодов потребовало максимального использования альтернативных источников энергии — от Норвегии до Объединённых Арабских Эмиратов. При этом расходы стран ЕС в перспективе будут только расти. Журналист также привёл слова руководителя отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Аниса Ганболда. Так, эксперт предупредил, что холодная зима и вовсе может истощить накопленные запасы ЕС, в результате чего страны союза "начнут новую гонку" за наполнением газовых хранилищ.
Ранее стало известно, что некоторые страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ. При этом, как отметили в "Газпроме", зимой ситуация ещё ухудшится из-за изменений логистики и источников газоснабжения в ЕС.
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