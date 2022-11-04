Попытка украинских войск напасть на Крым обернётся для Киева большим провалом. Об этом сообщает американский журнал The Hill. В статье издания утверждается, что у украинцев не хватает вертолётов и прочих десантных средств, да и вообще полномасштабное вторжение приведёт к катастрофе.

Автор статьи отметил, что бойцы ВСУ уже пытались атаковать территорию Крыма. В частности, киевский режим организовал диверсию на Крымском мосту, а также ударил по кораблям в акватории Севастополя. Однако в случае попытки именно захвата полуострова Киеву пришлось бы столкнуться с куда более значительными последствиями, резюмировал журналист, намекая на то, что в случае вторжения украинцев Москва снимет все оставшиеся барьеры.