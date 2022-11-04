Агент Солдатенкова и Ежова опроверг слухи об их переходе в "Локомотив"

Слухи о возможном переходе футболистов "Крыльев Советов" Александра Солдатенкова и Романа Ежова в "Локомотив" опроверг их агент Павел Андреев.

"Ежов и Солдатенков могут перейти в "Локомотив" этой зимой? Пока это разговоры ни о чём", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Защитник Александр Солдатенков и полузащитник Роман Ежов выступают за "Крылья Советов" с 2020 года. У Александра 73 матча и четыре гола, а у Романа 79 игр и девять забитых мячей.