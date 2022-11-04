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4 ноября, 15:58

Агент Солдатенкова и Ежова опроверг слухи об их переходе в "Локомотив"

Слухи о возможном переходе футболистов "Крыльев Советов" Александра Солдатенкова и Романа Ежова в "Локомотив" опроверг их агент Павел Андреев.

"Ежов и Солдатенков могут перейти в "Локомотив" этой зимой? Пока это разговоры ни о чём", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Защитник Александр Солдатенков и полузащитник Роман Ежов выступают за "Крылья Советов" с 2020 года. У Александра 73 матча и четыре гола, а у Романа 79 игр и девять забитых мячей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев и нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой впервые вошли в состав сборной России по футболу.

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Илья Суриков

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