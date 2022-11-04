ФИФА призвала участников ЧМ-2022 в Катаре не втягивать футбол в политику
Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников чемпионата мира 2022 года в Катаре не смешивать футбол с политикой и сосредоточиться на турнире. Слова из письма главы организации и её генерального секретаря Фатмы Самуры приводит Sky Sports.
"Пожалуйста, давайте сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что футбол не живёт в вакууме. В равной степени мы понимаем, что в мире есть множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться во все существующие идеологические или политические сражения", — заявил Инфантино.
ФИФА старается уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру, сказано в письме. Одной из основных ценностей футбола, отметили авторы обращения, является принцип равноправия всех народов, культур и наций. Поэтому на турнире в Катаре рады будут всем, независимо от происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации или национальности.
Ранее Лайф рассказывал, что Париж, Марсель, Бордо, Лилль, Страсбург и Реймс собираются бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Указанные города не планируют организовывать общественные мероприятия, связанные с ЧМ-2022. В том числе у болельщиков не будет возможности смотреть матчи турнира на больших экранах в публичных зонах отдыха.
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